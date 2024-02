Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha sido muy hermético respecto a quién será su rival para el 4 de mayo en Las Vegas, ya que pasan los días y el pugilista tapatío no hace el anuncio oficial. Se han manejado nombres como los de Jermall Charlo, David Benavidez, Jaime Munguía y Terence Crawford.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de ellos ha sido nombrado como el contendiente al que se enfrentará en el T-Mobile Arena. Lo que sí ha dejado claro el propio Canelo es que está cansado de los cuestionamientos en su contra.

¿Por qué se enojó el Canelo Álvarez?

Los rumores apuntan a que Jermall Charlo será el elegido para pelear el mayo con el Canelo Álvarez, lo que ha generado molestia entre los aficionados y la prensa que se dedica a cubrir el boxeo.

No obstante, eso ha provocado el enojo de Saúl, quien recordó que él es el campeón y se ha ganado el derecho d elegir con quién pelear, por lo que el púgil que elija para enfrentarlo será porque piensa que le dejará algo bueno en su carrera.

“Al final del día, antes eran otros peleadores a los que les tenía miedo. Siempre ha sido así, cuando vencía a uno, ponían a otro. Siempre busco a un rival que pueda agregar algo a mi historia, alguien que tenga algo que ofrecerme. Me he ganado el derecho de decidir con quién peleo y con quién no”, dijo al programa En Caliente.