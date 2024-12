Una de las peleas más anticipadas por los fanáticos del boxeo parece cada vez más lejana. Saúl Álvarez habría rechazado una oferta de 70 millones de dólares para enfrentarse a David Benavidez.

Y es que Canelo se niega a enfrentar a Benavidez si no es por una cantidad entre a los 150 y 200 millones de dólares, situación que ya le hizo rechazar la oferta de 70 MDD, según palabras del mexicoamericano.

Aunque la intención de David es de consolidarse como campeón indiscutido en las 175 libras, el peleador suele hablar sobre la situación que ha impedido su cruce con el pugilista mexicano destacando que todo obedeció a los deseos de Álvarez, quien optó por no hacer frente al desafío.

¿Qué fue lo que dijo David Benavidez sobre Canelo Álvarez?

En entrevista con Cigar Talk, Benavidez dejó clara su postura: “Esta pelea no se llevará a cabo porque él (Canelo) no quiere pelear conmigo porque me tiene miedo. Míralo, Canelo está en el lugar donde está porque ha peleado con los mejores y ahora está haciendo las bolsas más grandes".

El originario de Arizona destacó que la oferta inicial de 70 millones de dólares sería solo una parte de las ganancias totales, ya que el PPV podría generar ingresos aún mayores. Sin embargo, insistió en que el tapatío busca retos financieros, no deportivos.

"Ahora lo único que quiere es ganar dinero, no le importan los desafíos, pero la razón por la que digo que tiene miedo es que le ofrecieron 70 millones de dólares para pelear conmigo, eso antes del PPV. Imagínense cuánto ganaría con el PPV” agregó.

Por ahora, Benavidez sigue enfocado en su próximo reto, que será el 1 de febrero de 2024 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde enfrentará a David Morrell Jr. Posteriormente, planea medirse contra Artur Beterbiev,