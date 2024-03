A Saúl ‘Canelo’ Álvarez le han llovido críticas debido a que se niega a pelear contra David Benavidez en mayo, quien en más de una ocasión lo ha retado públicamente. Incluso, el Bandera Roja estuvo dispuesto a recibir muy poco dinero y que todo se lo llevara el tapatío, sólo para poder enfrentarlo.

Se sabe que el mexicano ya tiene reservada la T-Mobile Arena de Las Vegas para el próximo 4 de mayo, aunque de momento no tiene rival. Han sonado muchos posibles contendientes, pero todo parece indicar a que el tapatío no tiene ninguna prisa por anunciar al elegido.

¿Peleador de la UFC quiere pelear contra el Canelo?

Se ha barajado muchos nombres para enfrentarse al Canelo Álvarez y recientemente se sumó uno más. Sin embargo, no se trata de un boxeador, sino un experto en artes marciales mixtas de la UFC.

Ilia Topuria recientemente dio una gran exhibición contra Alexander Volkanovski en el UFC 298, por lo que ahora estaría apuntando a dejar el octágono para ponerse los guantes de box y subirse a un ring a pelear.

El alemán de 27 años, no pudo ocultar su deseo de enfrentarse a Saúl Álvarez, incluso aseguró que le atrae más esa idea que la de medirse a conor McGregor, sobre todo si la pelea llegara a ser en el Estadio Azteca.

“Si tuvieras que elegir, ¿McGregor en el Bernabéu o llenar el Azteca con Canelo?”, le cuestionaron a Topuria. “A ver, es que pelear con Canelo es mucho más grande que pelar con Conor, mucho más, sin lugar a duda con Canelo”, respondió.

“100 por 100, no me voy a ir del deporte sin boxear. A ver, no haré muchas peleas, uno o dos, seguro… número uno, con Canelo Álvarez, es el mejor del boxeo; el mejor de la UFC se tiene que enfrentar al mejor del boxeo, ¿no?”, agregó.