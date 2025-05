El sábado pasado Arabia Saudita fue testigo de una de las perores peleas en la carrera de Canelo Álvarez. Aunque pocos tenían altas expectativas en su enfrentamiento ante William Scull, el combate resultó decepcionante de principio a fin por el estilo del cubano.

En todo momento Scull estuvo a la defensiva, golpeando y recorriendo el ring, los que volvió aburrida la batalla, ya que hubo rounds donde prácticamente no hubo golpes. Al final, perdió el encuentro y su cinturón por decisión unánime.

Lee también Juan Manuel Márquez confesó por qué se negó a pelear con Manny Pacquiao por quinta vez

¿William Scull cree que le robaron la pelea?

En una noche para el olvido, William Scull salió al ring de Riad a tratar de cansar al Canelo Álvarez, debido a que optó por una estrategia en la que soltaba golpes y comenzaba a recorrer el encordado para no recibir.

Incluso las estadísticas le dieron la razón, ya que tiró y conectó más golpes en el boxeador mexicano. No obstante, pese a que por momento se sintió ganador del combate, lamentó que le hayan dado la decisión a Saúl Álvarez.

"Me ganaron una pelea sin darme golpes. La verdad que es una pena", comentó al bajar del ring el ahora excampeón supermediano de la FIB.

Hubo pocas emociones en el combate que protagonizaron Canelo Álvarez y William Scull. Foto: Agencias

Por otra parte, recalcó esas declaraciones en una charla que dio a ‘Fight Hub TV’, asegurando que a media batalla estaba seguro de que iba arriba en las puntuaciones de los jueces, aunque no fue así al final, ya que el mexicano volvió a ser campeón indiscutido del peso supermediano.

"Sí, sí, lo sentí totalmente (que había ganado el encuentro). Desde el quinto round sentí que estaba ganando la pelea, por eso fue que mantuve el trabajo que estaba haciendo. Si no me están dando por qué me voy a arriesgar", finalizó Scull.