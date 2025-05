Juan Manuel Márquez es uno de los últimos ídolos en el boxeo mexicano. El Dinamita cautivó a propios y extraños cada que subió a un ring, donde logró varias proezas que los llevaron a la vitrina de los inmortales.

Ninguna como la que realizó en su cuarta pelea ante Manny Pacquiao, donde tenía todo en contra, pero un certero golpe que impactó de lleno al filipino lo mandó a dormir y por fin pudo imponerse a quien fuera su némesis en los encordados.

Lee también Revelan identidad de mujer a la que Zague le envió su video 'impresionanti' ¿Quién es?

¿Por qué Márquez ya no quiso enfrentar a Pacquiao?

México es semillero de grandes boxeadores. Uno de ellos sin duda alguna es Juan Manuel Márquez, quien cada que subía al ring hacía honor a su apodo del Dinamita, ya que casa uno de sus golpes, eran auténticas explosiones.

Sin embargo, la rivalidad que protagonizó con Manny Pacquiao fue la que le valió reconocimiento internacional. Al filipino lo enfrentó cuatro veces, con saldo de un empate, dos derrotas y un triunfo.

Es precisamente la victoria la más recordada de la rivalidad entre dos pugilistas de época. El 8 de diciembre se volvieron a encontrar en Las Vegas y para el quinto round Márquez mandó a la lona al Pacman.

Juan Manuel Márquez derrotó a Manny Pacquiao en Las vegas en 2012. Foto: Imago7

Luego de esa pelea, Manny intentó por todos los medios una quinta pelea, pero en todo momento el mexicano se negó. Durante una charla con el creador de contenido Luis Parra, el Dinamita reveló que le ofrecieron millones por ese combate, pero explicó por qué se negó a realizarlo.

“Ninguna, ya no había forma, porque ya había hecho lo que muchos querían hacer, ya había hecho lo que me habían negado anteriormente. En la primera, me fui a la lona y creo que gané cerrado; en la segunda creo que ganamos y se la dieron a él por un punto.

“En la tercera, no me digas… cuando dieron la decisión él como que suspira, pero fue un robo descarado. Ya en la cuarta haberle ganado como le ganamos, ya no hay dinero… le dije ‘justicia divina’, porque ya le había ganado. Me ofrecieron mucha lana, pero dije ‘para qué’”, señaló el Dinamita Márquez.

Hablan del tema en el minuto 31