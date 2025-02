William Scull, próximo rival de Saúl 'Canelo' Álvarez no dudó en compartir su molestia sobre los comentarios negativos realizados por el legendario boxeador mexicano Juan Manuel Márquez.

Hombre que aseguró, que Scull no es nadie en el mundo del boxeo, ignorando por completo que es el vigente campeón de la Federación Internacional de Boxeo.

"No sé qué va a pasar, pero William Scull no es nadie en el boxeo. Sí, es campeón de la FIB, pero... ¿conoces a William Scull? Yo no conozco a William Scull", dijo Juan Manuel Márquez a ESNEWS.

Durante una reciente entrevista el cubano, se dijo sorprendido por las declaraciones de Márquez, al detallar que tenían una buena relación, que lo hizo incluso acertar una entrevista realizada por el exboxeador.

"Es una total falta de respeto. El día que me pide una entrevista, se la di y ahí me dijo que era peligroso y después, por atrás, está diciendo que no. Un boxeador que viene de abajo no es que diga eso. Pero bueno, no puedo poner mensajes en su cabeza. Tendrá su criterio, su forma de pensar y ver las cosas. Que Dios lo bendiga", mencionó en el podcast No puedes Jugar Boxeo.

Será el 3 de mayo, la fecha en la que William Scull enfrente en el cuadrilátero a Canelo Álvarez, una pelea que se realizará en Riad, Arabia Saudita y que podría regresar la unificación del peso super mediano.

