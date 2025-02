En las últimas horas, trascendió la impresionante hazaña física del rapero Rilès, el hombre que evitó ser asesinado por una sierra gigantesca gracias a su resistencia al correr 24 horas en una caminadora.

Dicho reto se llevó a cabo en el tercer distrito de París y buscó dejar un mensaje sobre la presión social y el rendimiento humano, además de promocionar su nuevo disco 'Survival Mode'.

De hecho, al final de las 24 horas, el artista decidió grabar un video musical con el público presente.

Como era de esperarse, el video de Rilès se viralizó en redes sociales debido al gran asombro que provocó este reto, donde corrió más de 230 kilómetros y por el cual entrenó más de 2 años para poder aguantar.

De acuerdo con Paris Match, la gran sierra que giraba a su espalda, la cual tenía escritos los números romanos como si fuera un reloj, simboliza la presión por las demandas que impone la sociedad sobre las personas para estar en constante crecimiento y desarrollo.

“La sierra simboliza la presión social y personal que nos impulsa a seguir adelante, mientras que el tapiz representa la lucha cotidiana por el rendimiento” declaró el equipo del rapero.

Así lucía la sierra gigante a la que se enfrentó Rilès / Foto: Especiales

En redes sociales, el artista de 29 años dejó un emotivo mensaje.

"Estoy eternamente agradecido a mis amigos, a mi familia y a todo el personal que me ayudó a superar estas 24 horas. Nada de esto habría sido posible sin ellos. Estoy abrumado por todo el amor y los mensajes. Gracias a todos los que me apoyaron desde la distancia, a los que vieron la retransmisión en directo, a los que están desde el principio, a los que se quedaron despiertos toda la noche o a los que se unieron al final. He sentido la energía" publicó.

Además, reconoció que lo apoyaron atletas como Thomas Lepers, y los campeones del mundo Matthieu Bonne y Aleksandr Sorokin.

"Durante los dos años y medio de intensa preparación, descubrí (y conocí a algunos de ellos) atletas increíbles que me inspiraron profundamente. No tengo palabras para agradecerles sus valiosos consejos" concluyó.

¿Quién es Rilès, el rapero que corrió 24 horas y venció a una sierra gigante?

Nacido el 4 de enero de 1996 en Rouen, Francia, es un músico, compositor y productor de música en inglés y algunas en español.

Su último disco, Survival Mode, trata sobre temas de supervivencia personal y la presión constante.

Como artista independiente, trabajó como supervisor de una tienda mientras ahorró dinero para construir su propio estudio en su casa. Además vende piezas de arte creadas por él.

¿Quién es Rilès, el rapero que superó el reto de enfrentarse a una sierra gigante? / Foto: Especiales

