Quedan pocos días para que Saúl 'Canelo' Álvarez se vuelva a ver cara a cara a Edgar Berlanga, su próximo rival y ya tiene claro cuál será su estrategia.

Lee también Julio César Chávez reveló estuvo dispuesto a ir a la cárcel por el Junior

Álvarez Barragán y Berlanga desde las conferencias previas han intercambiado advertencias, en esta ocasión fue turno del mexicano, quien fue contundente con el estilo de pelea que mostrará este 14 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

¿Qué fue lo que dijo Saúl Álvarez?

“Lo empezaré a golpear fuerte desde los primeros asaltos, haré que sienta mucho dolor”, comentó en Canelo en entrevista con TUDN.

Saúl comentó en la charla que tiene este objetivo porque el puertorriqueño ha hablado mucho y duda que tenga esa habilidad que tanto presume con palabras.

“A los que les he dicho (sobre no tener compasión) y los que se han comportado así los he terminado antes de los 12 asaltos y este no va a ser la excepción”, añadió.

Canelo expondrá sus títulos supermedianos del Consejo Mundial, Organización Mundial y Asociación Mundial de Boxeo, tiene la confianza de retenerlos sin problema alguno.

“Me lo imagino perfecto, sé cómo va a salir a tirar sus bombazos, pero va a ser muy difícil que me conecte”, aseguró.

Oscar de la Hoya arremetió contra el Canelo Álvarez

En medio de la próxima pelea entre Canelo y Berlanga, otra rivalidad se ha vuelto a encender: la que existe entre Oscar de la Hoya y 'Canelo' Álvarez, quienes volvieron a generar un intercambio de declaraciones, principalmente del ‘Golden Boy’ al tapatío.

De la Hoya demeritó el encuentro que sostendrá Canelo frente a Edgar Berlanga el próximo 14 de septiembre en Las Vegas.

“Estamos a una semana de la pelea que nadie pidió y la cartelera de UFC que todos verán”, aseguró Oscar.

Tanto Saúl como la UFC tienen agendada sus eventos el mismo día, misma ciudad, sólo cambia la sede, el boxeador peleará en la T-Mobile Arena y las artes marciales mixtas en The Sphere.

Para Oscar de la Hoya brindó su opinión sobre el próximo encuentro en el ring del Canelo donde tachó de decepcionante el enfrentamiento ante Berlanga.

“Canelo enfrentará a Berlanga, otro festival de bostezos, a estas alturas es un robo tener que pagar por otra pelea absurda de Canelo que siempre termina por decisión ante un rival a modo”, añadió.

Por lo que ‘El Golden Boy’ adelantó que en esta ocasión no acudirá a la función de boxeo y prefiere ir a apoyar a los mexicanos que pelearán en el octágono.

“Por eso mejor estaré en el evento de UFC en The Sphere, amo al boxeo más que nada y siempre trato de ver todo tipo de peleas, así que el hecho de que vaya a apoyar a la UFC y Dana White te dice todo lo que necesitar saber de mí”, indicó.