La conversación en torno a Saúl 'Canelo' Álvarez continúa aumentando de temperatura, a medida que su pelea ante Jaime Munguía se acerca rumbo al próximo 4 de mayo en Las Vegas. Por ello, David Faitelson ha arremetido nuevamente contra el peleador tapatío, con David Benavidez en el horizonte.

Previo a pactar la pelea ante Jaime Munguía, 'Canelo' tenía la posibilidad de aceptar una pelea con Benavidez por el título indiscutido de las 168 libras; sin embargo, el tapatío decidió no aceptar el trato, y virar hacia el tijuanense, algo que le ha acarreado fuertes críticas por expertos y aficionados al boxeo, incluyendo a Faitelson.

¿Qué dijo Faitelson de Canelo y la pelea ante Benavidez?

Tras las especulaciones de que Canelo había recibido una oferta para llevarse más del 90 por ciento de la bolsa total ante Benavidez, el campeón mexicano declaró que solamente pelearía ante el 'Mexican Monster' si ofrecieran entre 150 y 200 millones de dólares, algo que Faitelson criticó fuertemente.

"Enloqueció “El Canelo”: ¿150 o 200 millones por pelear con David Benavidez? Bueno…¿quién se siente? ¿Muhammad Ali?", redactó primero Faitelson.

Después, el periodista de TUDN habló sobre Canelo, y expresó que tantos golpes le han arruinado el funcionamiento cerebral, asegurando que el tapatío no es una de las máximas leyendas del boxeo mundial para pedir tal cantidad de dinero.

"A mí me parece, con todo respeto, una locura; una verdadera locura, ya está enloqueciendo el Canelo... ya, tantos golpes que ha recibido, ya las neuronas se están agotando. No me jodas. ¿Quién te sientes? ¿Muhammad Ali? ¿Sugar Ray Leonard? ¿Quién te sientes, Canelo? ¿Floyd Mayweather? Por Dios, nadie le va a dar 200 millones de dólares por enfrentarse a David Benavidez, que ponga los pies en la Tierra o, de plano, Canelo, dinos 'no quiero pelear con Benavidez, no quiero tomar ese riesgo en este momento de mi carrera'", expresó.