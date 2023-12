En mayo pasado, Saúl ‘Canelo’ Álvarez tuvo la primera de sus dos peleas del año, donde decidió que el Estadio Akron sería la sede de su enfrentamiento ante el boxeador británico John Ryder, en el que marcaría su regreso a los encordados tras finalizar su trilogía ante GGG.

No obstante, pese a que se impuso por decisión unánime, la realidad es que el Canelo lució falto de ritmo y no fue imponente en cada uno de sus golpes, por lo que no pudo mandar a la lona a su rival.

¿JC Chávez cree que Munguía sí noquera a Ryder?

Hace unos días se confirmó que Jaime Munguía se iba a enfrentar a John Ryder en Phoenix, Arizona en el próximo 27 de enero, una pelea que a decir de Julio César Chávez no será sencilla para el mexicano, pero confía en que va a noquear al inglés.

“La verdad se ve una pelea complicada. Pero estoy seguro que el mexicano va a ganar y va a ganar por nocaut, lo estoy advirtiendo. Ryder acaba de pelear con Canelo, quien le ganó una decisión mayoritaria, pero estuvo buena la pelea y se vio fuerte Ryder”, comentó en su cuenta de X.

La opinión de Julio César Chávez, sobre la pelea de Jaime Munguía en contra de John Ryder del 27 de enero.



-Si Munguía gana, tiene la posibilidad de pelear ante 'Canelo'

-Es una pelea complicada

-Cree que Munguía se lleva la victoria por nocaut #BoxAzteca pic.twitter.com/rpz5UPusaQ — Box Azteca (@BoxAzteca7) December 3, 2023

¿Ve posible la pelea Canelo vs Munguía?

Por otra parte, el César del Boxeo considera que en caso de que el oriundo de Baja California se imponga en su combate de enero, tiene muchas posibilidades de convertirse en el rival del Canelo Álvarez, recordando que es el retador mandatorio de la OMB.

“Ahora con Munguía creo que es una pelea muy interesante para él. Si gana tiene la oportunidad de pelear con el Canelo”, sentenció.