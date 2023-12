El boxeador mexicano retirado, Juan Manuel 'Dinamita' Márquez, excampeón de peso superligero del WBO, del peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo y de peso ligero del WBO y AMB, habló sobre una propuesta que tuvo para una quinta pelea con Manny 'Pacman' Pacquiao.

En el cuarto y último enfrentamiento con 'Pacman', el pugilista mexicano regaló uno de los knock outs más icónicos en la historia del boxeo, luego de derribar al que en ese momento era considerado por la mayoría de analistas como el mejor 'libra por libra' del mundo.

¿Cuánto dinero rechazó Juan Manuel Márquez por pelear con Manny Pacquiao?

Tras el retiro, 'Dinamita' habló sobre la posibilidad de llevar a cabo un quinto enfrentamiento con el filipino, con quien protagonizó una de las sagas boxísticas más recordadas en el pugilismo mundial; sin embargo, reveló que rechazó la pelea, pese a la enorme cantidad de dinero que le ofrecían.

"150 millones de dólares me ofrecieron en la mesa por una quinta pelea (con Pacquiao) y dije: 'No, yo ya no quiero una quinta pelea'. Más vale el orgullo, dignidad, el amor por el deporte, y la victoria más importante de mi vida. En ese momento le habíamos ganado al mejor peleador libra por libra", expresó Márquez en un podcast.

Al final de su carrera, 'Dinamita' Márquez llegó con un récord de 56 peleas ganadas, 46 de ellas por KO; siete perdidas y un empate, también ante Pacquiao.