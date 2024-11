El campeón de boxeo mexicano Julio César Chávez ha decidido dar un nuevo paso en su carrera: la actuación.

¿En dónde hará Julio César Chávez su debut como actor?

El expugilista participará en la película 'Corazón de Campeón: Chávez vs. Páez', una producción que se centra en las vidas de sus hijos, Omar y Julio César Jr., y de los hijos de Jorge ‘El Maromero’ Páez, Airam y Jorge Jr.

Aunque el apodado César del Boxeo ha estado familiarizado con las cámaras en su faceta de comentarista en Box Azteca y en su reality show familiar 'Los Chávez', esta sería la primera ocasión que incursiona en el cine.

Sin embargo, el propio Chávez aclaró que él no es el protagonista de esta historia.

¿Qué fue lo que dijo Chávez sobre la película?

“Chávez vs. Páez es la vida del ‘Maromero’ y su hijo y la vida de mis hijos. No es mi película, que quede bien claro, no, porque se está malinterpretando que es la película mía", señaló el exboxeador mexicano en una entrevista con el programa 'Ventaneando'.

La película, que se está grabando en Rosarito, Baja California, promete ser una historia conmovedora y familiar, centrada en los retos y las vidas de las nuevas generaciones de la “Dinastía Chávez” y de los Páez.

Según el propio Chávez, la producción se enfocará en las experiencias de sus hijos y las de los hijos de ‘El Maromero’, mostrando las complejidades y emociones de crecer bajo la sombra de padres tan legendarios en el mundo del boxeo.

¿De qué trata la película de "Corazón de Campeón: Chávez vs. Páez"?

La trama de "Corazón de Campeón: Chávez vs. Páez" aborda las vidas de Omar y Julio César Chávez Jr., además de Airam y Jorge Páez Jr., quienes han vivido de cerca el legado boxístico de sus padres. Si bien Julio César Chávez será parte del elenco, el foco de la historia estará en la juventud y los desafíos de sus descendientes.

El propio Chávez destacó que se trata de una producción "muy conmovedora", pensada para conectar con el público mexicano y de Estados Unidos.

“Es la película de mis hijos y estoy apoyándolos en todo. Estamos actuando, yo no soy actor, es una película muy conmovedora que le va a llegar a todos los corazones de todos los mexicanos, de todos los paisanos de Estados Unidos”, comentó.

Por su parte, Jorge ‘El Maromero’ Páez también expresó su entusiasmo por el proyecto: “Aquí estamos contentos, Julio está haciendo nuestra película que va a caer de lado toda la gente, pero no les voy a decir nada”, dijo con misterio, dejando entrever que el filme podría traer sorpresas para los seguidores de ambas familias.