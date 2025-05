Julio César Chávez ha dejado una huella imborrable en el deporte del boxeo con un récord de 107 victorias, dos empates y seis derrotas.

Su estilo aguerrido y su carisma fuera del ring lo han convertido en una figura icónica, no solo por sus hazañas deportivas, sino también por sus vivencias fuera del cuadrilátero.

Lee también Canelo Álvarez sepultó la posibilidad de enfrentarse a David Benavidez: "No me interesa"

Además, como analista en Box Azteca, su peculiar estilo frente al micrófono es ya una marca registrada entre los aficionados al boxeo.

Sin embargo, detrás de su éxito, el Gran Campeón ha enfrentado batallas personales que han marcado su vida.

Recientemente, un video volvió a circular en redes sociales donde el César del Boxeo tuvo una charla en el podcast Un Round Más, conducido por los exboxeadores Marco Antonio Barrera y Erik “El Terrible” Morales.

¿Por qué motivo Julio César Chávez sintió miedo de volver a Culiacán, Sinaloa?

En esa conversación, Chávez abrió su corazón y habló de uno de los momentos más difíciles de su vida: su lucha contra las adicciones y el miedo que sintió al pensar en regresar a Culiacán, Sinaloa, su tierra adoptiva.

Julio César, nacido en Ciudad Obregón, Sonora, pero criado en Culiacán, explicó que Sinaloa no solo fue testigo de sus triunfos en el ring, sino también de los retos que enfrentó fuera de él.

“Nací en Ciudad Obregón, Sonora, nunca voy a negar la 'cruz de mi parroquia'; me voy a morir siendo sonorense, pero definitivamente Culiacán me vio crecer, me vio coronarme campeón del mundo, ahí prácticamente hice mi vida”, expresó.

Sin embargo, tras superar su adicción en Tijuana, decidió quedarse en esa ciudad por temor a recaer si regresaba a Culiacán.

El excampeón mundial reveló a Marco Barrera que el entorno en Culiacán, conocido por problemas relacionados con el narcotráfico y el consumo de drogas, representaba un riesgo para su recuperación.

“Me quedé aquí (Tijuana) por mi recuperación, porque fue donde, a través de batallar con mi maldita pinche adicción, pude vencerla; entonces, me quedé aquí, porque me daba miedo ir a Culiacán, porque tú sabes, los amigos”, confesó Chávez en el podcast.