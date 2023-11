La vida de Julio César Chávez Jr. ha sido complicada desde el inicio. Cargando el peso del nombre de su padre en la espalda, intentó emular desde el inicio a su progenitor; sin embargo, su carrera no pudo repuntar como él deseaba.

Las amistades y su vida nocturna no solo impidieron que triunfara en el boxeo, sino que han provocado serios escándalos que lo han alejado de su padre y lo han orillado a tener situaciones como estar anexado. Ante esto, su padre ha expresado su gran decepción.

¿Qué dijo Julio César sobre el Chávez Jr. y la policía?

Tras ser entrevistad por La Jornada, el gran campeón mexicano pudo sincerarse sobre la situación de su hijo, expresando profunda preocupación, arrepentimiento y tristeza.

"No he podido ayudar a mi hijo, esas es la única verdad. Mi hijo lleva muchos años con ese problema (adicciones y alcoholismo). Ya perdió el boxeo, se le está yendo la familia y se le está acabando todo, lo mismo que a mí me pasó. Siempre he querido ser un padre codependiente. No le he dado el tiempo suficiente a mi hijo para que se recupere.

"Lo veo bien y sale una pelea, yo por motivarlo lo saco de la rehabilitación antes de tiempo y la pelea le vale madres. Y los hijos le valen madre. Ha sido un error muy grande de mi parte y eso lo estoy pagando. La otra vez quise traerlo conmigo, pero hasta la policía me echó allá, en Los Ángeles. Hasta me meto en un problema legal", expresó Chávez.

A pesar de esta difícil situación, Chávez expresó que espera un día recuperar a su hijo, ya que no se va a rendir hasta lograrlo.