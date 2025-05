Saúl "Canelo" Álvarez se alzó con una victoria por decisión unánime el sábado pasado en el ANB Arena de Riad, al derrotar al cubano William Scull y conquistar el cinturón de las 168 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Con este triunfo, el peleador mexicano añadió un nuevo título a su colección, que ya incluye los cetros de la AMB, CMB y OMB en la categoría Supermediana.

Las tarjetas de los jueces reflejaron el dominio de Canelo, con puntuaciones de 115-113, 116-112 y un controvertido 119-100.

Sin embargo, más allá del resultado, la pelea desató una ola de críticas entre analistas, exboxeadores y aficionados en redes sociales.

El estilo escurridizo de Scull, que obligó a Canelo a perseguirlo por el ring durante los 12 asaltos, generó un espectáculo que muchos consideraron poco atractivo.

Analistas como David Faitelson y el legendario Julio César Chávez no escatimaron en señalar las carencias del combate, calificándolo como decepcionante para los estándares de una estrella como Álvarez.

En las redes sociales, los memes no se hicieron esperar. Los usuarios se burlaron de la dinámica de la pelea, comparándola con una persecución interminable.

Pero las burlas tomaron un tono más serio con la viralización de un video pasado del entrenador Nacho Beristáin, cuyas duras palabras contra Canelo resurgieron con fuerza y generaron mayor criticas contra el peleador tapatío.

¿Qué dice Nacho Beristáin en el video?

“Me cansa estar hablando de lo mismo y lo mismo. Y generalmente me preguntan del Canelo, que yo generalmente detesto la carrera de ese... porque hace peleas medio arregladas y molesta. Es una falta total para el boxeo y para la credibilidad de la gente”.

Beristáin también cuestionaba el alto costo de los boletos para eventos de este calibre: “¿Usted tiene idea de lo que cuesta un boleto de primera fila de una pelea de campeonato del mundo? 15 o 20 mil dólares un pinche boleto por estar en primera fila, solamente van los artistas y son peleas amañadas”.

Sus críticas, que incluían frases como “Yo me siento a ver una pelea de esas y me doy cuenta de cómo esta la jugada y me dan ganas de volver el estómago ¿Por qué hasta ahora se dan cuenta de lo que está haciendo ese pinche bribón? Ya tiene tiempo”.