Una de las peleas más esperadas este año es el hipotético choque entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y David Benavidez, mismo que ha generado muchas expectativas, ya que se considera que podría ser una de las batallas más recordadas en las carreras de ambos.

No obstante, pese a que el deseo de los amantes del box es ver a dos de los mejores pugilistas de la actualidad, las posibilidades de que se lleven a cabo lucen muy lejanas, debido a que el tapatío se ha negado, argumentando que el Bandera Roja no ha hecho méritos para enfrentarlo.

¿Qué dijo el papá de David Benavidez del Canelo Álvarez?

José Benavidez, padre del Monstruo Mexicano, una vez más volvió a cargar en contra del Canelo Álvarez, ya que aseguró que su hijo, quien es campeón interino supermediano del CMB, desea enfrentar al tapatío y coronarse, pero Saúl tiene secuestrados los cinturones de la categoría.

“Si no pues nos seguimos quedando aquí en las 168 libras y tratando de esperar a ver cuándo esos cinturones son liberados y ya no son secuestrados para tratar de pelear por un título, pero si los van a tener secuestrados por un rato hay que irnos a otras divisiones a esperar y luego podemos bajar”, dijo.

¿Benavidez apunta a Bivol?

Por otra parte, ante las constantes negativas del canelo Álvarez por enfrentar a David Benavidez, José no descarta que su hijo dé el salto de las 168 a las 175 libras, porque no ven lejana la posibilidad de enfrentar al ganador de la pelea entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

“Al que sea en las 175 libras. Yo creo que los más peligrosos son Beterbiev y Bivol. Ahí estaba el Zurdo Ramírez, pero ya se fue a crucero, nos hubiera encantado pelear con él también. Pero la verdad no estamos para escoger, no queremos escoger, queremos darles las mejores peleas, entonces la verdad que no importa, lo que importa es quién quiere pelear con David Benavidez” finalizó en charla con Izquierdazo.