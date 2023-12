Saúl ‘Canelo’ Álvarez es uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad, por lo que son muchos los pugilistas que desean enfrentarlo, incluso peleadores de UFC.

Ahora fue Ilia Tuporia quien mostró su deseo de enfrentar al tapatío y aseguró que lo ha seguido a lo largo de su carrera.

"Canelo no es tan grande, es como yo realmente y como te digo, para mí el número uno ahora mismo en el boxeo es él. Si tuviera la oportunidad de enfrentarme a alguien a quien me enfrentaría (es) al número uno. Siempre, desde pequeño, siempre lo he admirado, lo he seguido muchísimo, me ha servido aprender de él. Si el día de mañana tengo la oportunidad de enfrentarme a alguien me voy a enfrentar al mejor en el boxeo", dijo a ESPN.

El peleador de origen georgiano y nacionalizado español cuenta con un récord invicto de 14-0 en la división Pluma; el próximo 17 de febrero enfrentará a Alexander Volkanovski en Anaheim.

