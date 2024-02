El periodista estadounidense, Stephen A. Smith, lanzó una fuerte crítica en contra del boxeador mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez, tras la decisión que tomó el pugilista de no enfrentar a David Benavidez.

El comunicador señaló que es evidente que el "Canelo" está "huyendo" de Benavidez, a pesar de que este último, en varias ocasiones, lo ha retado para que exponga sus campeonatos.

“Estoy muy molesto porque no me gusta lo que hace. Canelo prefiere pelear con Jermall Charlo, quien se ha alejado del boxeo por años debido a temas personales (una pelea en casi tres años). Peleó con Jermell, quien no tenía nada que hacer en las 168 libras, lo hicieron subir dos divisiones”, dijo Smith.

“Eso me enfada, pero hay algo que me molesta mucho más. No importa con quién peleé Canelo, igualmente le van a pagar millones. Probablemente es la máxima atracción del boxeo en la taquilla, mexicanos lo siguen a donde va, es espectacular. Pero, que alguien me diga, por qué Canelo Álvarez no quiere pelear con el invicto David Benavidez, que sí es Supermediano. Basta de que Canelo le huya a Benavidez, cómo es que las promotoras y las organizaciones del boxeo no han hecho de eso una pelea obligatoria”, agregó.

Se tiene contemplado que Saúl Álvarez sostenga dos peleas en el presenta año y aunque todavía no da a conocer los rivales, su próxima pelea será el cuatro de mayo.

