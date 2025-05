México es semillero de grandes boxeadores. La lista es enorme, y para muchos la encabeza Julio César Chávez, considerado el máximo exponente del deporte de los golpes en el país.

Sin embargo, detrás de él hay nombres como Juan Manuel Márquez, Canelo Álvarez, Terrible Morales, Marco Barrera, entre otros. Justo dos de los mencionados ofrecían una pelea soñada que nunca se pudo dar.

¿Por qué Terrible Morales y Márquez no pelearon?

Uno de los combates que más expectativas generaba en el pasado era el de Erik ‘Terrible’ Morales contra Juan Manuel Márquez, ambos campeones mundiales y con peleas épicas en su palmarés.

Sin embargo, nunca se pudo llevar a cabo el enfrentamiento, por circunstancias que hasta ahora parecían ser desconocidas. Aunque recién ganó mucha relevancia un fragmento de un video donde el Terrible culpó al Dinamita por nunca toparse arriba del ring.

Morales aseguró que la carrera de Juan Manuel todavía no despegaba cuando él ya estaba en la cima del boxeo. Además, aseguró que cuando por fin estaban las charlas para que se concretara la batalla, a Márquez le dio miedo.

Juan Manuel Márquez y el Terrible Morales se han topado varias veces, pero es clara su enemistad. Foto: Imago7

En la charla que tuvo con Marco Barrera, a quien por cierto sí derrotó Juan Manuel Márquez, ironizó con el hecho de que cuando le ofrecieron la pelea, el Dinamita optó por esquivarlo.

“‘Porque el Terrible no quiso, pero cuando me la ofreció me dio frío’. Es la verdad, mucha gente se pregunta eso, pero lo que pasa es que en los 200 no se podía hacer, porque HBO era quien nos contrataba y en las mesas de trabajo, los números de Márquez no estaba ahí”, señala el Terrible Morales.

Cabe destacar que ambos exboxeadores desde siempre han tenido una enemistad marcada, por lo que cada que pueden, se suelen dar con todo y tratan de hacer menos sus respectivas carreras.