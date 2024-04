Dos equipos de la Liga MX ya tienen su lugar asegurado en el siguiente Mundial de Clubes del año 2025, donde irán los mejores equipos de las distintas confederaciones por el título más preciado.

El América, actual campeón del futbol mexicano, sólo tiene posibilidades de ir a dicho torneo, al cual no clasifica desde hace ocho años, si logra conquistar esta edición de la Copa de Campeones de CONCACAF, lo que para Álvaro Fidalgo, es el gran objetivo de la institución.

“Es importantísimo para todos. Estamos luchando por eso y desde que empezó el año nos marcamos ese objetivo de estar y de ganar. Para eso trabajamos” reconoció el español en conferencia de prensa previo a la vuelta contra el New England Revolution.

“Es un torneo muy importante para nosotros (Concachampions) donde los errores no pueden existir” agregó Fidalgo, que confesó que el América está en deuda con su afición tras perder la vuelta de octavos en el estadio Azteca contra Chivas.

Equipos de la talla del Real Madrid, Bayern Múnich y París Saint-Germain esperan en la justa mundialista que se llevará a cabo en Estados Unidos de junio a julio del año entrante y tanto directiva como jugadores y cuerpo técnico azulcrema están enfocados en unirse a ellos.

“Estoy pensando en ambos títulos (Liga y CONCACAF), no pienso en otra cosa que salir campeón. No me importa nada más que ganar los dos torneos” concluyó el mediocampista.

El propietario de las Águilas, Emilio Azcárraga, incluso viajó a Estados Unidos para el primer partido de la serie y el propio Luis Malagón, guardameta del América, reconoció que “el patrón quiere la CONCACAF”.