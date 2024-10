Un hecho lamentable ocurrió en la Primera Nacional de Argentina. Fue en el partido entre Deportivo Maipú y San Miguel, correspondiente a la fecha 35 de la categoría del país sudamericano, el que estuvo marcado por una situación que opacó el resultado del partido.

A solo tres jornadas del final del campeonato, la Primera Nacional está viviendo momentos decisivos, aunque este incidente extrafutbolístico ha captado la atención.

En la Zona A, San Martín de Tucumán lidera cómodamente con 76 puntos, 12 más que su más cercano perseguidor San Martín de San Juan.

Mientras tanto, en la Zona B, la competencia es más ajustada con Nueva Chicago en la cima con 61 puntos, seguido de Aldosivi con 60 y Deportivo Madryn con 59.

De esta manera, el torneo se aproxima a su fase de definición. No obstante, eventos como el vivido por el jefe de prensa del equipo argetnino empañan la imagen del balompié de dicho país.

¿Qué fue lo que ocurrió con el jefe de prensa del San Miguel?

Mientras se desarrollaba el partido entre el Deportivo Maipu y el San Miguel, que terminó con empate de 1-1, Amir Farías, jefe de prensa del Trueno Verde, fue agredido por un aficionado del equipo local mientras grababa una jugada de ataque de su club.

Un aficionado orinó en una botella y luego sacudió el líquido hacia el trabajador de la escuadra visitante, quien terminó empapado.

"Me empezaron a tirar pis, literalmente me mearon. Mearon en una botella y esa misma botella la empezaron a sacudir y me la salpicaron en todo el cuerpo", explicó el colaborador del equipo verdiblanco..

Amir Farías se desempeña como jefe de prensa del Club Atlético San Miguel, de Argentina. FOTO: Amir Farías

"Rescato que no me hayan mojado mi celular que es mi herramienta de trabajo", relató Amir Farías, según informción del sitio Olé.

Sin embargo, eso no fue todo. Uno de los hechos causó mayor indignación en este incidente lamentable en el futbol argentino, fue que cuando Farías acudió con los miembros de la seguridad del estadio, solo recibió burlas como respuesta.

"Fue horrible, me tuve que cambiar de ropa porque estaba todo empapado. Ojalá que nunca le pasa a nadie, fue asqueroso. La policía reaccionó realmente mal porque les conté lo sucedido y se reían, me decían que eran cosas del futbol", rememoró.