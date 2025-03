Los malos resultados que ha arrojado Boca Juniors en la Liga de Argentina más la eliminación que sufrieron en la Copa Libertadores ha puesto a trabajar a la directiva Xeneize en un posible sustituto para Fernando Gago. En caso de que las cosas sigan empeorando, el remplazo se encontraría una vez más en la Liga MX.

El ex técnico de las Chivas, Fernando Gago se encuentra en la cuerda floja, además de que la afición no lo quiere por sus planteamientos en el terreno de juego por lo cual la directiva volvió a sondear a un entrenador que trabaja en el balompié azteca.

¿Quién fue el entrenador de la Liga MX que buscó Boca Juniors?

Antonio Mohamed fue buscado una vez más como lo hicieron en el 2023, en esta ocasión el Turco se encuentra con los Diablos Rojos del Toluca, equipo que se está en la tercera posición de la tabla general.

Boca se prepara par el juego de vuelta contra Alianza Lima en la Copa Libertadores. Foto: Imago7.

La actualidad del Toluca con Mohamed es alentadora pues suman 18 puntos, producto de cinco triunfos, dos empates y una derrota. Una victoria en esta fecha diez frente a las Águilas del América los pondrían como segundo lugar de la tabla general.

¿Cuál fue la respuesta de Antonio Mohamed a Boca Juniors?

El periodista de Fox Sports, Rubén Rodríguez mencionó que la directiva de Boca habló personalmente con Mohamed y su respuesta fue un total no.

“El Turco le dijo al Boca que no, hablaron directamente con la directiva, él habló con la directiva y él les dio su palabra de cumplir el contrato. Este Boca no espanta a nadie, ni Riquelme, el tan buen jugador, no siempre es buen directivo”, expresó Rubén.

El Turco tiene planeado continuar con el equipo escarlata donde poco a poco comienza a tener el estilo que pretende, todo en favor de ayudar a darle el titulo número 11.