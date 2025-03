Para competir en la élite del futbol, se debe tener disciplina, orden y compromiso para superar cualquier adversidad. En este sentido, el aspecto mental juega un papel fundamental. Así lo considera César Delgado, quien brilló y dejó huella en el Olympique de Lyon de Francia.

En el marco de la Watch Party de la Ligue 1, que reunió a fanáticos para ver el duelo entre PSG y Marsella, el exdelantero del Cruz Azul compartió su experiencia personal. Delgado destacó que le costó mucho ganarse un lugar en el once titular del Lyon, lo que le obligó a redoblar esfuerzos y entregarse al máximo en cada entrenamiento. Según él, la diferencia entre el futbol mexicano y el francés es abismal en varios aspectos.

“Complicado en todos los sentidos. Desde lo físico, el idioma, el poder adaptarme en el futbol. Cuando juego mi primer partido lo sufrí. Primero porque no estaba bien físicamente, y no estaba preparado para afrontar ese partido, en el segundo tiempo me sacaron porque no estaba bien. De eso se aprende, me fui adaptando, acostumbrando, tuve mi primera pretemporada y eso me ayudó muchísimo para adaptarme a los entrenamientos, ir agarrando el idioma de a poco. Siempre con la cabeza puesta en que debía superarme y jugar en League 1, jugar Champions, gracias a Dios se dio, a esa fuerza mental lo pude lograr”, comentó a EL UNIVERSAL Deportes.

A pesar de que algunos aficionados y expertos consideran que la Ligue 1 solo sirve como una liga formativa y no como una competición de alto nivel, el Chelito Delgado discrepa. Para él, esta visión es errónea, pues aseguró que la liga francesa es muy competitiva y que los equipos siempre pelean a nivel internacional.

“Se le subestima, pero siempre están en los primeros lugares. Hoy en día el PSG está en los primeros lugares, muy fuerte. Pero los equipos franceses siempre hicieron buenos papeles, Mónaco en su momento que llegó a una final, con el Lyon que me tocó una semifinal, París estuvo cerca de lograrlo. Yo mi salto de calidad lo di en el futbol francés, no sé si por los entrenamientos que son diferentes de acá en México o Argentina, pero el salto de calidad uno lo da entrenando”.

Por último, César Delgado, embajador de la Ligue 1 en México, expresó su opinión sobre los clásicos. Aseguró que en estos partidos no importan las estadísticas ni los datos previos, ya que lo único relevante es el resultado final y la satisfacción de alcanzar el objetivo: llevarse la victoria y celebrar con la sonrisa de haber logrado lo que se buscaba.

“Son partidos especiales. Uno se prepara mentalmente diferente a cualquier otro partido, sin clásicos y uno no quiere perder esa clase de partidos. Una vez que empieza a rodar la pelota uno se va siendo más cómodo, más suelto, uno se concentra en lo mejor que tiene que hacer adentro de la cancha. Son partidos lindos que uno quiere jugar, pero el disfrute viene después del resultado”.

Y añadió que le fue difícil marcarle al equipo parisino, pero no así al Les Phoceens: “Me ha tocado marcarle al Marsella, al París no, siempre sufrí. Son partidos liados, porque la afición también juega un papel importante, son partidos especiales para el jugador y para la prensa, ya que toda la semana se habla de lo que fue el clásico”, sentenció.