El futbolista mexicano César Chino Huerta quien se encuentra en Europa, decidió terminar con los rumores de que su futuro estaba ligado con otros equipos, especialmente con el Liverpool de la Premier League, donde se había hablado de que todo estaba listo para su arribo, pero al final todo se cayó.

En una entrevista que tuvo para TUDN, cuestionaron al exjugador de los Pumas cuáles fueron las razones de elegir al Anderlecht por encima de otras opciones como el Liverpool y la Lazio de Italia.

Lee también Luis Ángel Malagón destaca la pasión del Clásico entre América y Pumas; la compara con una "pelea de perros"

¿Por qué el Chino Huerta prefirió firmar con el Anderlecht?

“Yo lo tome con mucha calma, y por ahí se decían muchas cosas y la realidad es que yo, formal y concreto, solo tuve el interés de Anderlecht que fueron los que viajaron a México y platicaron conmigo, me invitaron a venir acá a ver un partido y ver las instalaciones y fue lo único en concreto y la verdad estoy muy feliz con la decisión que tome y el paso que di”.

Huerta señaló que el club de Bélgica es uno de los más importantes y siempre esta peleando cosas importantes y en competencias europeas.

César "Chino" Huerta en conferencia de prensa, durante su presentación con el Anderlecht - Foto: AFP

“Es algo que no te hace dudar porque la verdad sientes que quieren que tu estés acá y fue algo de química porque fueron a verme a un partido a México y quedaron fascinados conmigo, me convencieron y cuando me vine para acá a ver un partido de ellos yo me visualicé juagando en el equipo y creo que eso sumo mucho y ayudó a que tomara una mejor decisión”, expresó.

El también seleccionado mexicano mencionó que en algún momento dudó de irse de Pumas en el pasado mercado de fichajes, por lo cual la decisión fue un poco difícil de tomar.

“Fue una decisión difícil, sentimientos encontrados. Una parte de mi quería seguir en Pumas, seguir disfrutando del equipo, de la afición y el momento que estaba viviendo. Por otro lado, estaba mi sueño de venir a Europa y de hacerlo realidad y fue por ahí, sentimientos encontrados, pero la verdad es que estoy muy agradecido con Pumas porque me dieron todo para poder cumplir mi sueño y siempre estaré agradecido con ellos”, declaró.

César “Chino” Huerta dejaría Pumas para jugar en el Girona de España

“Por ahí hicimos match con Pumas y fue la química, yo toda mi vida y mi carrera lo he caracterizado por ser un jugador que no deja de pelear los 90 minutos y que lo da todo. Soy un jugador con mucha garra”, finalizó.