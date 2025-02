Las Águilas del América visitan mañana a los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, con la misión de cortar la racha de dos derrotas contra los felinos y de salir del pequeño bache en el que se encuentran.

Luis Ángel Malagón, portero del América, habló previo al Clásico Capitalino y destacó la pasión con la que se vive este compromiso único en la Ciudad de México.

“Dicen en el barrio que parece pelea de perros porque es la capital, tenemos a Cruz Azul, pero este es el Clásico que con más intensidad se vive. La porra rival se quiere imponer y los de América también. De visita no es lo mismo, tienes un poco de menos afición, pero son partidos lindo", declaró el meta mexicano.

En 2024, los azulcrema cayeron 2-1 en el torneo Clausura 2024 y 0-1 en el Apertura. Dos derrotas que han molestado a la afición de las Águilas, pero esperan que este sábado la historia sea distinta.

“Yo siempre he dicho que las estadísticas pasan a segundo plano. Es un partido donde se viven diferentes cosas, es once contra once. Desde que estoy acá lo digo, la rivalidad estando ahí es una pelea de perros a matar o morir. Eso pasa de lado, es un Clásico, tenemos el deseo de poder ganarlo. Van dos partidos que no nos ha ido bien contra ellos", agregó Malagón.

Los de André Jardine cayeron frente a Necaxa el pasado fin de semana y el pasado miércoles igualaron ante el León de James Rodríguez; sin embargo, esta situación no preocupa en lo absoluto en el Nido.

"Tal vez se hace un rollote cuando perdemos o empatamos, es complicada esa parte, pero creo que tenemos la experiencia del torneo pasado que fue difícil, no se veía por donde y terminamos por quedar tricampeones, estábamos mal y gracias al amor, al trabajo, al deseo de todos, ha sido lo que a América lo tiene ahí", concluyó.