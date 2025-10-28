Este martes el mexicano César 'Chino' Huerta fue determinante en la victoria del Anderlecht contra el KVK Ninove por los treintadosavos de final de la Copa de Bélgica, tras aportar asistencia y anotar el segundo y gol definitivo del partido.

Los del Anderlecht empezaron ganando gracias al gol de Adriano Bertaccini, asistido por el extremo canterano de las Chivas, y antes de que termine el primer tiempo, el seleccionado nacional convirtió el 2-0.

Su compañero, Nathan Saliba, llevó a cabo una gran jugada individual quitándose a varios rivales de encima, para abrir el espacio y habilitar a Huerta, que entró al área por el costado izquierdo y quedó de frente a la portería.

Con esta anotación, Huerta llegó a dos goles con el Anderlecht esta temporada, buscando sumar más goles y asistencias para no dejarle dudas a Javier Aguirre de que merece un lugar en la convocatoria para el Mundial 2026.

Cabe destacar que en las últimas convocatorias de la Selección Nacional el Chino Huerta sí ha sido convocado por el Vasco Aguirre, aunque no se la dado muchos minutos en la cancha.

En caso de seguir con esta inercia en el balompié belga, Huerta se ganará más la confianza del entrenador nacional, quien hasta el momento no ha tenido jugadores determinados en la zona de ataque.