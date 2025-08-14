El próximo jueves, 21 de agosto, dos futbolistas mexicanos se medirán en un duelo decisivo: César ChinoHuerta y Orbelín Pineda pelearán por un boleto a la .

En el encuentro, el Anderlecht del balompié belga se enfrentará al AEK Atenas del fútbol griego. Esto, como parte de la tercera ronda de clasificación para el torneo europeo.

El horario y la sede para el compromiso de ida todavía no están definidos. Sin embargo, la fecha para el partido de vuelta sí: el jueves, 28 de agosto.

A la par de Huerta y Pineda, quien también jugará por un boleto a la Conference League será Mateo Chávez. De la mano con el AZ Alkmaar del balompié neerlandés, disputará un duelo contra el Levski Sofia de Bulgaria para asegurar su pase a la competición.

Chino Huerta enfrentará a Orbelín Pineda por un lugar en la Conference League / Foto: Especial
