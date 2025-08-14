El próximo jueves, 21 de agosto, dos futbolistas mexicanos se medirán en un duelo decisivo: César “Chino” Huerta y Orbelín Pineda pelearán por un boleto a la UEFA Conference League.

En el encuentro, el Anderlecht del balompié belga se enfrentará al AEK Atenas del fútbol griego. Esto, como parte de la tercera ronda de clasificación para el torneo europeo.

El horario y la sede para el compromiso de ida todavía no están definidos. Sin embargo, la fecha para el partido de vuelta sí: el jueves, 28 de agosto.

A la par de Huerta y Pineda, quien también jugará por un boleto a la Conference League será Mateo Chávez. De la mano con el AZ Alkmaar del balompié neerlandés, disputará un duelo contra el Levski Sofia de Bulgaria para asegurar su pase a la competición.

