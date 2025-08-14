Históricamente, el futbolista mexicano que más partidos ha disputado en un Mundial es . “El Káiser”, quien en el presente es auxiliar técnico del estratega Javier Aguirre, jugó 19 compromisos con el jersey del Tricolor.

Debajo de él se encuentran Andrés Guardado, Javier ChicharitoHernández, Héctor Moreno y Guillermo MemoOchoa.

Así se distribuyen sus cifras:

  • Rafael Márquez - 19 partidos.
  • Andrés Guardado - 13 partidos.
  • "Chicharito" Hernández - 12 partidos.
  • Héctor Moreno - 12 partidos.
  • Guillermo Ochoa - 11 partidos.

Ese es el Top 5, sin embargo, en un listado más completo aparecen los nombres de referentes como Cuauhtémoc Blanco, Gerardo Torrado y Antonio Carbajal. Al igual que "Memo" Ochoa, formaron parte de once duelos en la historia mundialista.

Lee también

Rafa Márquez disputó su último Mundial en Rusia 2018. Foto: Imago7
Rafa Márquez disputó su último Mundial en Rusia 2018. Foto: Imago7

¿Cuándo empezará el Mundial de 2026?

La próxima Copa del Mundo —que tendrá como hogares a México, Canadá y Estados Unidos— empezará el 11 de junio de 2026. El partido inaugural se celebrará en el Estadio Azteca, el cual se encuentra momentáneamente cerrado porque está siendo remodelado.

Lee también

Andrés Guardado debutó en un Mundial ante Argentina en Octavos de Final de Alemania 2006. Foto: Especial
Andrés Guardado debutó en un Mundial ante Argentina en Octavos de Final de Alemania 2006. Foto: Especial

Google News

TEMAS RELACIONADOS

La Federación Mexicana de Futbol confirmó que la Selección Mexicana sostendrá un partido amistoso contra Ecuador en Guadalajara

Actualidad Mundialista

La Federación Mexicana de Futbol confirmó que la Selección Mexicana sostendrá un partido amistoso contra Ecuador en Guadalajara
Se filtran preocupantes imágenes de la remodelación del Estadio Azteca ¿van atrasados para el Mundial 2026?

Actualidad Mundialista

Se filtran preocupantes imágenes de la remodelación del Estadio Azteca ¿van atrasados para el Mundial 2026?

Comentarios