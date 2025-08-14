Históricamente, el futbolista mexicano que más partidos ha disputado en un Mundial es Rafael Márquez. “El Káiser”, quien en el presente es auxiliar técnico del estratega Javier Aguirre, jugó 19 compromisos con el jersey del Tricolor.

Debajo de él se encuentran Andrés Guardado, Javier “Chicharito” Hernández, Héctor Moreno y Guillermo “Memo” Ochoa.

Así se distribuyen sus cifras:

Rafael Márquez - 19 partidos.

- 19 partidos. Andrés Guardado - 13 partidos.

- 13 partidos. "Chicharito" Hernández - 12 partidos.

- 12 partidos. Héctor Moreno - 12 partidos.

- 12 partidos. Guillermo Ochoa - 11 partidos.

Ese es el Top 5, sin embargo, en un listado más completo aparecen los nombres de referentes como Cuauhtémoc Blanco, Gerardo Torrado y Antonio Carbajal. Al igual que "Memo" Ochoa, formaron parte de once duelos en la historia mundialista.

Lee también Guillermo Ochoa estaría desesperado por no encontrar equipo de cara al Mundial: "Jugaría gratis"

Rafa Márquez disputó su último Mundial en Rusia 2018. Foto: Imago7

¿Cuándo empezará el Mundial de 2026?

La próxima Copa del Mundo —que tendrá como hogares a México, Canadá y Estados Unidos— empezará el 11 de junio de 2026. El partido inaugural se celebrará en el Estadio Azteca, el cual se encuentra momentáneamente cerrado porque está siendo remodelado.

Lee también FIFA pone a la venta boletos para los partidos del Mundial 2026 en CDMX, Guadalajara y Monterrey