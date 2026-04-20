Francia tendrá una gran profundidad ofensiva en el Mundial. De alrededor de 1,000 millones de dólares.

Ese es el valor total estimado de los atacantes que se espera que Francia lleve al torneo, desde Kylian Mbappé, sensación que marcó en finales de los mundiales en dos ocasiones, hasta la estrella emergente Désiré Doué.

Para el técnico Didier Deschamps, el dolor de cabeza no es a quién elegir, sino a quién dejar fuera de su once inicial para el debut de Francia en el Mundial ante Senegal el 16 de junio.

Cuenta con una enorme cantidad de talento para complementar la prolífica capacidad goleadora de Mbappé, quien está teniendo otra temporada muy productiva con el Real Madrid y necesita un gol más para igualar a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de Francia, con 57 tantos.

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Están la velocidad y la definición de Ousmane Dembélé, el vigente ganador del Balón de Oro. El olfato goleador y los pases exquisitos de Michael Olise. La habilidad impredecible de Rayan Cherki. Y las veloces arrancadas del también recién llegado Maghnes Akliouche.

Según estimaciones del sitio de fútbol transfermarkt y del CIES Football Observatory, que toman en cuenta el tiempo restante del contrato de un jugador, los 10 atacantes de Francia valen 855 millones de euros, una cifra apenas superior a 1,000 millones de dólares.

A continuación, un vistazo a los principales jugadores.

Mbappé al frente

Como era de esperarse, el astro del Real Madrid lidera con 200 millones de euros (236 millones de dólares).

A Mbappé, de 27 años, le sigue Olise, del Bayern Múnich, con 140 millones de euros. El rendimiento del Olise, nacido en Londres, ha sido deslumbrante para el campeón de la Bundesliga, con 18 goles y 25 asistencias en 44 partidos.

Doué, de 20 años, tiene tres años restantes en su contrato con el Paris Saint-Germain y está valorado en alrededor de 115 millones, frente a los 100 millones de euros de Dembélé, a quien le quedan dos años de contrato en el PSG y es ocho años mayor.

Bradley Barcola, su compañero goleador en el PSG y quien brilló ante Chelsea en la Liga de Campeones, aparece después con 70 millones de euros, seguido por Cherki con 65 millones.

Cherki llamó la atención por primera vez hace seis años, cuando tenía 16, al marcar dos goles en un partido de la Copa de Francia con Lyon. Ha entrado en una nueva dimensión desde que se incorporó al Manchester City en la pretemporada por lo que ahora parece una ganga: 36 millones de euros. Fue el autor de un deslumbrante gol contra Arsenal en el choque del domingo entre los líderes de la Liga Premier.

Su capacidad para generar goles con pases quirúrgicos ha sorprendido incluso al técnico del City Pep Guardiola —quien trabajó junto a dos de los mejores pasadores del mundo, Lionel Messi e Iniesta, en el Barcelona—, y el valor de Cherki podría dispararse si le va bien en el Mundial.