San Diego.- Después del debut con el San Diego FC, donde su equipo venció al campeón LA Galaxy en su primer juego oficial, Hirving Lozano se pone a las órdenes de la Selección Mexicana, equipo al que asegura, nunca ha ido de forma forzada.

Al término del entrenamiento del equipo “Benjamín” de la Major League Soccer, el “Chucky” puso las cosas en claro en el sentido de que nadie le ha obligado, nunca, a asistir con el cuadro nacional.

“Nunca he ido forzado a la Selección, a mí me encanta estar en la Selección. Cuando tengo la oportunidad de defender esa playera me emocionó, y de mis compañeros… No lo sé. Pero yo siempre disponible”, dijo al término de la práctica del equipo angelino.

Todo esto es derivado a que en la era de Jaime Lozano, el delantero no fue llamado, apuntando a cuestiones extrafutbolísticas:“Yo estoy muy tranquilo. Sé lo que tengo adentro, sé quién soy… Muchos dirán su opinión, pero sé quién soy, lo que tengo futbolística y personalmente”.

Aclarado el punto, el atacante surgido del Pachuca dijo que espera el llamado de Javier Aguirre, técnico nacional, para formar parte del plantel que competirá en el Final Four de la Liga de Naciones en marzo. “Ha ido a visitarme (El “Vasco”), hemos tenido charlas bonitas, y positivas y si me dan la oportunidad pues estaré contento. Yo siempre feliz de regresar a la Selección, es un sueño”.

Después de que se dio a conocer la prelista de 60 futbolistas, entre los que estaba él, indicó que “No he hablado con él… Seguro en estos días se dará la oportunidad”.

Debut con el San Diego FC

Hirving Lozano fue pieza fundamental para la victoria del San Diego FC (0-2) frente a Los Ángeles Galaxy en su primer juego en el torneo.

Para el “Chucky” fue importante colaborar con una asistencia, y espera que vengan muchas más tardes agradables. “Espero que todo salga de la mejor manera. Me siento muy bien, muy cómodo, me han arropado de la mejor manera. Me siento muy feliz. Daré mi mejor versión en San Diego FC”, comentó.

Ese primer juego, ese primer triunfo, “fue muy importante. En los últimos quince minutos nos tenían en el área y nosotros como veteranos tenemos que cambiar el juego… Contento con aportar y dar la asistencia de un triunfo histórico”.

El siguiente juego del San Diego será en casa, frente al St. Louis City SC.

