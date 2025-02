El futbolista mexicano Héctor Herrera sorprendió a los aficionados al revelar, en una entrevista con Christian Martinoli, cuál es su plan para cerrar su carrera como profesional.

Con 34 años de edad y una trayectoria destacada en el futbol europeo, 'HH' expresó su profundo deseo de regresar a un equipo que le brindó la oportuniad de brillar a nivel internacional.

Según sus palabras, no solo busca despedirse del futbol portando la camiseta de este equipo, sino también establecerse en la ciudad que representa esta escuadra para el resto de su vida.

¿Cuál es el equipo en el que le gustaría retirarse a Héctor Herrera?

El Porto, el club portugués que marcó un antes y un después en la vida deportiva y personal del mediocampista, es el club donde quisiera decir adiós y colgar los botines.

“Me encantaría volver (a Porto). Me gustaría volver a jugar, así sea mis últimos meses o años, lo que sea. Me gustaría volver a vivir también porque es una gran ciudad para vivir. Cuando me fui de Porto me dolió muchísimo y mis hijos lloraban, mi esposa lloraba porque no se querían ir, pero bueno, son situaciones de fútbol que te hacen cambiar de aires”, confesó Herrera en su entrevista con Azteca Deportes, dejando entrever el apego emocional que tanto él como su familia desarrollaron por el club y la ciudad durante su estancia.

La llegada de Héctor Herrera al Porto se remonta al verano de 2013, cuando el mediocampista dejó al Pachuca de la Liga MX para dar el salto al futbol europeo.

Su fichaje por el equipo portugués, que pagó alrededor de 8 millones de euros por su pase, marcó el inicio de una etapa exitosa.

Rápidamente se ganó un lugar en el once titular gracias a su entrega, visión de juego y capacidad física.

Durante su paso por el club, disputó 245 partidos, acumuló más de 18 mil minutos en el campo y levantó tres títulos: una Primeira Liga y dos Supercopas de Portugal.

Su despedida en 2019, rumbo al Atlético de Madrid, fue un momento agridulce que aún resuena en su memoria.

“Cuando salió todo el tema de que podía ir al Atlético, yo creía que estaba preparado, creía que estaba en un nivel apto para un equipo como el Atlético. Cuando llegas a una Liga como LaLiga, a un equipo como el Atlético de Madrid y los primeros entrenamientos ves que el nivel es un poco más arriba, dices: ‘hay otro nivel de futbol’”, platicó HH a Martinoli.