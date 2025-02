José Jair Soria Reyna, mejor conocido como Shocker en el mundo de la lucha libre mexicana, ha sido noticia en los últimos meses más por sus escándalos personales que por sus hazañas en el ring.

Con detenciones en Oaxaca (abril de 2024) y Tuxtla Gutiérrez (2022) por disturbios relacionados con su consumo de sustancias, además de una batalla pública contra las adicciones y lesiones como la fractura de mandíbula que sufrió en 2017, su vida ha estado marcada por altibajos.

Lee también Christian Martinoli recuerda cuando Héctor Herrera lo defendió de Miguel Herrera en el Aeropuerto

A pesar de su exitosa carrera en empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y AAA, donde se coronó como campeón, pocos recuerdan una anécdota fuera del cuadrilátero que lo llevó a enfrentarse, sin quererlo, a la directiva del equipo Cruz Azul.

Durante una charla en el podcast 'El RePortero', conducido por Yosgart Gutiérrez, Shocker compartió con su característico humor una historia poco conocida de su pasado.

¿Cómo fue la anécdota entre Shocker y la directiva de Cruz Azul?

“Yo te voy a contar una anécdota. Hubo un tiempo que nos llevaban aquí al Estadio Azul. A la mitad del partido, nos llevaban a los luchadores a jugar contra las botargas. No sé si se acuerdan”, comenzó relatando el luchador.

El hecho ocurrió durante un partido entre Cruz Azul y Chivas, donde como parte del espectáculo de medio tiempo, Shocker y otros luchadores participaban en un juego contra mascotas del equipos y otros personajes.

El problema llegó cuando Shocker decidió mostrar su verdadera lealtad 'futbolera'.

“Entonces yo me pongo mi playera de las Chivas y arriba me pongo la que me dan del equipo de malos que jugaba contra las botargas”, explicó.

Durante el juego, Shocker logró anotar un gol y, en un arranque de emoción, se quitó la camiseta asignada para revelar la del Guadalajara debajo.

“¡Paz! Que les anoto gol. Que me quito la camisa y me dejo la del Guadalajara y me voy enfrente”, narró entre risas.

Lo que no sabía era que en la tribuna del Estadio Azul estaba toda la directiva de Cruz Azul.

Segun las palabras del luchador, el gesto no cayó nada bien entre los altos mandos celestes.

“Pero yo no sabía que ahí en la tribuna del Cruz Azul estaba toda la presidencia. Toda la directiva. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué crees? ¡Que ya no me llevan! ¡Que me despiden! Ya no se invitaron más”, confesó Shocker, aún divertido por el recuerdo.