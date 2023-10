El partido entre Argentina y Paraguay de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 estuvo calientito, pues tuvieron lugar diversos altercados y el que más llamó la atención fue el protagonizado por Lionel Messi.

El 10 argentino tuvo una discusión con Antonio Sanabria, quien le terminó aventando un escupitajo, o así fue como lo captaron las cámaras.

Porque escupió a Lionel Messi en el partido de la Selección Argentina ante Paraguay por las eliminatorias sudamericanas. Qué mierda escupís a Messi paraguayo la concha de tu madre, vení a revocarme la pared la puta que los parió. pic.twitter.com/zok73l9hu8 — Tendencias Deportes (@SanmaTendencia) October 13, 2023

Al término del encuentro, el paraguayo negó que le haya escupido al jugador del Inter de Miami y que sólo fue la toma de la televisión.

"Estuve viendo, me llegó la imagen y parece que yo lo escupo pero no, para nada. Él está lejos, pero parece por la imagen que está tomada desde atrás. Nada que ver", declaró.

Por su parte, Leo Messi dijo no darle importancia al hecho, pues aseguró no haber visto el escupitajo y prácticamente ‘ninguneó’ a Sanabria, al asegurar de no saber quién es dicho futbolista.

“No lo vi, me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido y la verdad yo no sé ni quién es el chico este y no lo vi, pero tampoco le quiero dar importancia”.

"Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido" pic.twitter.com/IlbdD84lMT — Futbol Picante (@futpicante) October 13, 2023





