Otro de los técnicos que salió de manera inesperada de la Liga MX fue Fernando Gago a mitades del Apertura 2024, el argentino decidió dejar a las Chivas para cumplir su sueño de comandar al Boca Juniors de Argentina, lamentablemente los resultados no lo han acompañado y hoy la afición pide su salida del club.

El periodista Leandro Farias fue el encargado de recolectar los sentimientos de la afición Xeneize, que la mayoría coincidió que los conocimientos de Gago no son los adecuados. Boca derrotó por un marcador apretado de 2-1 al Aldosivi en la Liga Argentina por lo cual nadie quedó convencido.

¿Cuáles fueron las criticas de la afición de Boca Juniors contra Fernando Gago?

“Preocupado, un desastre. Con Gago no tenemos un futuro, es un final anunciado como con Almirón, sabíamos todos los hinchas que no teníamos futuro, con este pasa lo mismo, no transmite nada a los jugadores. Todo el estadio le dijo ’basta de Janson´ con los chiflidos y lo va a seguir convocando… Gago no va más”, externó un aficionado.

Fernando Gago inició si gestión al frente de Boca Juniors con una humillante goleada contra Tigre. Foto: Agencias

Otros seguidores no quisieron indagar más, pero si lanzaron varios insultos al ex entrenador del Guadalajara; “Gago no sabe nada de futbol, Gago no entendés, puteate vos solo o Gago la concha de tu madre”, fueron otras ofensas.

El equipo de Boca se encuentra en el cuarto lugar del Grupo A en la Liga Argentina con 14 puntos, lo que más preocupa a los aficionados es la Copa Libertadores, donde el juego de ida lo perdieron por la mínima diferencia frente al Alianza Lima.

“El martes lo vamos a sacar adelante porque siempre va a estar la afición alentando, y lo vamos a empujar con la gente y los jugadores supongo, pero si dependemos del técnico estamos al horno”, agregó un hincha.