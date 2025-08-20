Un año después de partir caminos, Jaime Lozano rompió el silencio y habló de su salida como estratega de la Selección Mexicana, donde dejó entrever que no se respetaron acuerdos.

"Soy alguien que tiene los valores y no haría algo que no me gustaría que me hicieran. Si tú me dices algo o digo algo, lo voy a cumplir a muerte. He salido de proyectos porque me parece que se ha cambiado el rumbo de lo que habíamos hablado en un inicio. Trato de dar todo lo que espero recibir, nada más, la decisión fácil hubiera sido seguir", aseveró en entrevista para los micrófonos de TUDN.

A la par, Lozano recordó la pronta eliminación que vivió el combinado nacional durante la Copa América de 2024. Situación que provocó su salida del banquillo.

"El último resultado deja muchas dudas de lo que podíamos seguir haciendo. Hay un proceso, donde lo más difícil ya estaba hecho que era clasificar a un Mundial, porque eras local y después la intención era seguir hasta el Mundial y ver que pasaba, a partir de un mal resultado empiezan las dudas, continúa la presión mediática y de mi parte te lo dije, estoy agradecidísimo con la oportunidad, con lo que viví después darle la vuelta a la hoja y lo que sigue", concluyó Lozano.

En el presente, el antiguo director técnico de la Selección Mexicana dirige el "timón" de los "Tuzos" de Pachuca en la Liga MX.

Jaime Lozano. FOTO: Imago7

Los números de Jaime Lozano con la Selección Mexicana

21 partidos

10 triunfos

7 derrotas

4 empates

