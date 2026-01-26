El defensa argentino Juan Foyth fue operado este lunes de la rotura en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda sufrida el pasado sábado durante el encuentro ante el Real Madrid.

Según informó el Villarrreal, el internacional argentino fue operado por los doctores Mikel Sánchez y Antonio Maestro, acompañados por los servicios médicos del club castellonense, en el Hospital MiKS de Vitoria.

Aunque el Villarreal no dio a conocer el tiempo de recuperación, la baja mínima por una rotura de tendón de Aquiles está prevista en torno a los ocho meses, por lo que el futbolista dice adiós a lo que resta de temporada y a sus opciones de poder ser convocado por su selección de cara al próximo Mundial tras formar parte del combinado argentino que ganó el campeonato de 2022 en Catar.

La de Foyth es una baja de peso para un Villarreal que podría valorar sus opciones de acudir al mercado para reforzarse en el centro de la defensa.

Cabe recordar, que el Villarreal cuenta también con dos bajas de larga duración en la defensa, como son los casos de Logan Costa y Willy Kambwala, si bien este último podría reaparecer en febrero tras lesionarse en agosto en el isquiotibal de la pierna izquierda.