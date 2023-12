Se estrenó 'Campeones, un año después', el documental sobre el último campeonato del mundo por parte de la Selección Argentina.

Y uno de sus protagonistas es sin duda Lionel Messi, quien habló sobre su futuro como futbolista y si llegará o no a la próxima copa del mundo.

“El tiempo dirá si estoy o no. Es una realidad que voy a llegar con una edad que lo normal es que no me dé para jugar el Mundial, por eso dije que no creo que esté en el próximo. Capaz que nos va bien en la Copa América y se da todo para que sigamos, no puedo decir que sí o que no, pero siendo realista es difícil".

El astro argentino mencionó que está consciente de que llegó a una liga menor como los es la MLS, pero asegura que mientras se sienta bien, seguirá aportando.

"Intentaré siempre competir al máximo. Soy el primero en saber cuándo puedo estar y cuándo no. Soy consciente de que me fui a una liga menor, pero también pasa por algo personal y por la manera de afrontarlo y competir de uno. Y mientras sienta que estoy bien y pueda seguir aportando cosas, lo voy a hacer.

