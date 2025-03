Panamá se convierte en finalista; derrota a Estados Unidos en la Liga de Naciones de la Concacaf

Los Ángeles.- El primer fracaso en la era Mauricio Pochettino llegó. Más allá del minuto 90, Panamá había resistido los últimos momentos del acoso estadounidense, cuando sucedió.

Adalberto Carrasquilla, el volante de los Pumas filtró un balón al área local donde apareció Cecilio Waterman, delantero del Coquimbo de la primera división de Chile quien no lo pensó, no lo dudó. Tremendo disparo, raso y colocado al que no llegó el portero Matt Turner.

No había tiempo ara más. El SoFi Stadium se silenció, una mancha roja en la tribuna danzaba y aullaba de alegría. Sí, Panamá venció a Estados Unidos (0-1), y está en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Sin lugar a dudas que Mauricio Pochettino, el argentino que tomó a la selección de las Barras y las Estrellas, se dará cuenta de que el reto no es nada sencillo, pues el equipo a su llegada estaba en crisis y no ha salido de ella. Duro golpe a un poco más de un año que comience la justa mundialista.

Los primeros minutos del juego fueron totalmente del equipo panameño, que no dejó salir a los locales de su campo, siendo el portero Turner a su mejor hombre, ya que son sendas atajadas los mantuvo a flote.

Pero el gas le duró apenas diez minutos al cuadro dirigido por Thomas Christiansen, que al no haber conseguido la ventaja, sucumbió ante la reacción estadounidense comandada por Christian Pulisic quien comenzó a tomar los hilos del juego.

El atacante del Milan se propuso abrir el juego, mandó a su equipo al frente y las llegadas de peligro comenzaron a llegar. Hubo un gol, marcado por Sargent, el cual fue anulado por fuera de juego.

Y vino la calma. Ambos equipos decidieron guardarse para la segunda mitad, una segunda mitad que pasó entre pocas llegadas, y alternadas por momentos de lucidez que no fueron uy constantes.

Todos se preparaban para los tiempos extra hasta que Carrasquilla se soltó la melena y dio ese pase para Waterman que hizo saltar de gusto a esa pequeña mancha roja en el SoFi Stadium, y a ese pequeño país en Centroamérica que está ávido de celebrar en el futbol.

