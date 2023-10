Santiago Giménez está viviendo un auténtico sueño, ya que marcha como goleador de la Eredivisie de Países Bajos y recientemente tuvo una noche mágica en Champions League, ya que debutó con doblete ante la Lazio.

Eso ha despertado el interés de varios clubes en Europa, ya que se han manejado nombres de la élite que tienen en la mira al Bebote, como el Inter de Milán en Italia; Real Madrid en España y Tottenham en Inglaterra.

Lee también Dos gigantes de Europa tienen en la mira y se acercan a Santiago Giménez

¿Rafa Márquez ve a Santiago Giménez con el Real Madrid?

Rafa Márquez es una voz autorizada en el Barcelona, ya que actualmente dirige al equipo ‘B’ y en su etapa de jugador lo ganó todo. No obstante, el Kaíser habló sobre el acérrimo rival, ya que aseguró que Santiago Giménez a demostrado que está para cosas grandes, por lo que le agradaría verlo defendiendo la playera del Real Madrid.

“Yo creo que lo ha demostrado (que puede estar en un mejor equipo), desde que llegó al Feyenoord empezó como suplente, entrando haciendo goles y se ganó la titularidad. Hoy en día es el titular fijo, ayer hizo dos goles, le anularon otro, yo creo que está en un momento bastante importante.

“Él será el que determinará si está o no preparado, creo que todo futbolista sueña con una oportunidad y más de ese tamaño, ojalá esa (Real Madrid) sea la gran oportunidad que ha estado esperando”, comentó a TUDN.

¡EL VIDEO DE LA SEMANA! 🔥



Aficionados del Feyenoord corean el nombre de Santiago Gimenez mientras ondean la bandera argentina pic.twitter.com/d2sipMd1sF — Analistas (@SomosAnalistas_) October 26, 2023

¿Candidatea a Edson Álvarez en Barcelona?

Edson Álvarez recién aterrizó en Inglaterra para jugar en la Premier League con el West Ham, club en el que rápidamente se ha vuelto titular indiscutible. Por esa razón, Rafa Márquez admintió que le gustaría verlo vestido de culé y, por qué no, que se enfrente a Santiago Giménez en un Barcelona ante Real Madrid.

“Desafortunadamente no hemos tenido otro mexicano, estuvo Chicharito en su momento, pero a partir de ahí no ha habido otro mexicano en este Clásico que es el más importante a nivel mundial. Pero yo creo que viene buena camada, buenos jugadores, a la mente me vienen Edson y Santi”, finalizó.