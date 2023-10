En este 2023 se ha visto a un Uriel Antuna diferente, comprometido, unido y con el objetivo claro, ser el mejor jugador de Cruz Azul y Selección Mexicana para regresar al futbol de élite.

“Siempre he tenido la espinita de ir a Europa. Desde que empezó la temporada lo dije: ‘estoy en Cruz Azul por algo’, para algo, siempre voy a dar lo mejor de mi en el club que me genere muchas posibilidades de retomar el nivel que había mostrado anteriormente. Siempre estaré agradecido con el club, siempre aportaré lo mejor de mí estando aquí y en la Selección (Mexicana), donde me toque estar. Tocará hablar después de otros temas”, comentó.

Lee también Uriel Antuna no se rinde con Cruz Azul y apunta a Play-In: ”Vamos a luchar, no importa lo que nos digan”

Por otra parte, el Brujo aseguró que se ha preparado bien, que ha entrenado bien y esa confianza y compromiso, se la quiera plasmar al equipo, ya que La Máquina necesita de líderes que piensen así.

“En lo personal me siento bien, contento. Quiero transmitir mi confianza al equipo, ser un buen líder en el campo, para poder salir de este bache. Quiero seguir demostrando, pero en conjunto, no solo, eso no ayuda para nada. Quiero seguir ayudando al equipo, si bien, anoté el partido pasado, pero no ganamos nada, no me da nada de méritos, el equipo perdió y perdimos todos. A veces no sirve tanto anotar, sino que el equipo gane”.

Asimismo, el atacante de los cementeros aseguró que está comprometido con sus compañeros, por lo que la autocrítica siempre estará presente.

“Autocrítico, yo siempre seré autocrítico conmigo mismo. Siempre voy a tratar de transmitirle a mis compañeros lo bueno, de apoyarlos, de darles para adelante. Vivimos un momento complicado que si no nos hacemos fuertes dentro del campo, nadie más lo va hacer. Nosotros siempre vamos estar fortaleciéndonos hasta el fin de la temporada”, aseveró.

¡El 'Brujo' quiere regresar a #Europa!



“Tengo esa espinita. Estoy en #CruzAzul por algo, para algo, siempre voy a dar lo mejor de mi”.



Uriel Antuna sobre su sueño de regresar al Viejo Continente.https://t.co/k4f49RHqRY pic.twitter.com/yTrDNSu8WP — De10Sports (@De10Sports) October 26, 2023

¿En qué equipo de Europa jugó Uriel Antuna?

Uriel Antuna debutó en Primera División con Santos en 2017, pero su estancia con los Guerreros fue corta, ya que ese mismo año fue adquirido por el Manchester City y cedido al Groningen de la Eredivisie de Países Bajos, donde estuvo dos temporadas. Posteriormente pasó al LA Galaxy de la MLS y volvió a México con las Chivas, donde poco pudo hacer para destacar con los rojiblancos.

Cabe resaltar que el Brujo estuvo muy cerca de regresar al Viejo Continente a principios de año, ya que el Panathinaikos griego estaba interesado en contratar al atacante mexicano, pero al final las negociaciones se vinieron abajo y Antuna permaneció con los de La Noria.