Raúl Jiménez, delantero del Fulham y figura clave en la Selección Mexicana, ha entrado al top tres de máximos goleadores históricos del Tri tras marcar su gol número 40 en la Final de la Nations League Concacaf contra Panamá.

Esto le permitió superar a Cuauhtémoc Blanco (38 goles) y acercarse a la marca de Javier “Chicharito” Hernández, quien lidera la lista con 52 tantos.

Lee también PSG concretó la obra y confirmó su regreso a la Final de Champions League

Durante una reciente entrevista con David Faitelson en el programa 'Faitelson Sin Censura' de TUDN, el “Lobo de Tepeji” habló con franqueza sobre la posibilidad de romper el récord de Chicharito, dejando claro que, aunque es un objetivo atractivo, no es una obsesión.

Jiménez, quien ha recuperado su mejor nivel bajo la dirección de Javier “Vasco” Aguirre, se mostró relajado al abordar el tema.

¿Qué fue lo que dijo Jiménez sobre superar el récord de Ch14?

“Es algo que está ahí, que sé que está, algo que llama la atención. Pero, tampoco es algo que yo me vaya en las noches a dormir y diga ‘tengo que romper el récord, sino no sirvo’”, confesó.

Para el canterano americanista, la cifra de 52 goles es alcanzable, pero no le genera presión. “No es algo que me quite el sueño, no es algo que diga que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer”, añadió, destacando su enfoque en disfrutar el proceso y contribuir al equipo.

"No es algo que me quite el sueño", Raúl Jiménez y el récord goleador con Selección🥱😳 #FaitelsonSinCensura

🔴En vivo por TUDN pic.twitter.com/YOrh0gkAaF — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 6, 2025

En la misma entrevista, Faitelson mostró a Jiménez imágenes de otros referentes ofensivos del Tri, como Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Jared Borgetti, Andrés Guardado y el propio Chicharito.

¿Qué opina Raúl Jiménez sobre las cualidades de Chicharito?

Sobre Hernández, Jiménez elogió su instinto goleador: "Tenía esa capacidad de estar en el momento justo para meterla y lo hemos visto meterla como fuera, con la nuca, con la cara, de rebote, pero estaba, era muy oportunista, estaba en el lugar adecuado", comentó Raúl Jiménez sobre sus cualidades como delantero.

Raúl Jiménez y los referentes de Selección🫡😎#FaitelsonSinCensura

🔴En vivo por TUDN pic.twitter.com/dWtbdFrmAl — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 6, 2025

La lista de máximos goleadores históricos de la selección mexicana posiciona a Chicharito en la cima con 52 goles, seguido por Jared Borgetti (46) y Raúl Jiménez (40). Más atrás aparecen Cuauhtémoc Blanco (38), Luis Hernández (35) y Carlos Hermosillo (34), entre otros.