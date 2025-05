El último partido de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos de la Copa Oro será ante Costa Rica, hoy dirigida por Miguel "Piojo" Herrera. Partido que podría definir el liderato de su grupo.

El mexicano Miguel Herrera sabe que podrían evitar a la Selección Mexicana hasta la final por lo que el choque entre tricolores y ticos es crucial para ellos.

“Enfrentar a México es bueno, esperemos llegar a ese partido tratando de definir el primer lugar, si así pasa, no los volveríamos enfrentar hasta la final, ojalá sea así", declaró el extécnico de la Selección Mexicana.

Miguel Herrera saben que no son favoritos, pero piensa en grande y su objetivo lo tiene en ganar la Copa Oro y entrar a la pequeña lista de selecciones que han conquistado esta justa de Concacaf.

“Va a ser un buen torneo, no de preparación, es uno que queremos ganar. Solamente tres equipos lo han ganado, queremos ser una cuarta selección, iremos con lo que mejor que tengamos, la lista que mejor tengamos, nuestra prioridad es la clasificación al mundial, pero vamos a buscar el torneo", agregó el Piojo.

Por otra parte, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, habló sobre su compatriota Miguel Herrera y su oportunidad de dirigir a la Selección de Costa Rica rumbo al Mundial 2026.

“Es motivo de orgullo que Miguel haga su carrera fuera de México, todos los que salimos del país tomamos el riesgo, a Miguel lo aprecio mucho, ahora en Selección me tocará, me tocó con Carlitos de los Cobos con El Salvador. No es fácil. Va a ser un buen partido, en lo emocional, en lo emotivo”, aseveró el Vasco.

