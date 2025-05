Las reacciones luego de que América pasara a la Final del Clausura 2025, luego de dejar fuera a Cruz Azul, no tardaron en salir. Aficionados, especialistas y medios de comunicación dieron su opinión ante eta vibrante semifinal.

En esta ocasión, Luis García, analista de TV Azteca, compartió sus pensamientos a través de un video publicado en su cuenta de X, donde ataca a la Máquina y a Vicente Sánchez por el fracaso en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Qué dijo 'El Doctor' García sobre América y Cruz Azul?

Para empezar, el exfutbolista destacó la capacidad que tienen las Águilas para encontrar alguna forma de ganar, y aseguró que es un equipo que "se sabe ganador".

"América es un equipo grande que se sabe ganador, ante cualquier circunstancia es un equipo que no se cae, no se dobla, no se rompe", mencionó. Agregó también que esta sensación la provoca siempre el cuadro azulcrema, pero más ante Cruz Azul.

Por otro lado, juzgó al técnico celeste, Vicente Sánchez, pues dijo que esta era la prueba más grande del equipo, y no la pasó. "Esta era su examen. No la Concachampions, no la Liga, este era su examen, y no lo pasó"

América sabe que cuando juega en la Liguilla ante Cruz Azul le va a ganar. Este era el examen de Vicente Sánchez y no lo pasó. Y sí, el penal de Mier estuvo bien sancionado.



También le dedicó un mensaje a Kevin Mier, portero de Cruz Azul, pues asegura que el guardameta colombiano ha venido al futbol mexicano para mejorar la liga con sus buenas actuaciones, y que además es pretendido por algunos equipos europeos.

Finalmente, tuvo palabras para el equipo cementero: "No sé si la gente de Cruz Azul sepa que tienen que hacer para cambiar esta tristísima historia de enfrentarse a su némesis y perder, bajo cualquier circunstancia", aseveró.

