El Sevilla está viviendo una de las crisis más severas en su historia, al grado de que se acercan peligrosamente a los puestos de descenso, por lo que la tensión entre aficionados y jugadores es más que evidente.

Y parece que este año será igual de complicado para el cuadro andaluz, debido a que reanudaron la actividad tras las fiestas decembrinas con una derrota en el Sánchez Pizjuán ante el Athletic de Bilbao 0-2.

¿Con quién se peleó Sergio Ramos?

Luego de la derrota ante el Athletic de Bilbao, la frustración era más que evidente entre los jugadores sevillistas, principalmente en la de su capitán, Sergio Ramos, quien trató de calmar la situación en una entrevista.

No obstante, no funcionó, ya que el zaguero se enfrascó en una pelea a gritos con un aficionado, quien le recriminaba el paso del equipo en LaLiga, por lo que fiel a su carácter rudo, Ramos no se quedó callado y se olvidó que estaba en vivo.

"Ten un poco de respeto, que estamos hablando. Un poco de respeto a la gente que está escuchando y al escudo. ¡Cállate ya, anda!", gritó Ramos al fanático.

"¡TEN UN POCO DE RESPETO! ¡RESPETA A LA GENTE!”



¿En qué lugar va el Sevilla?

El Sevilla se ubica en la posición 16 de la actual temporada, sólo dos peldaños arriba de los que pelean por no descender. En 19 fechas, los Nervionenses suman apenas tres ganados, siete empates y nueves derrotas.