La polémica rodea a Alexis Vega hasta cuando está alejado de las canchas. En días recientes sonó fuerte para ser uno de los refuerzos de Cruz Azul, pero al final las negociaciones entre Chivas y La Máquina no llegaron a buen puerto.

Se manejó la información de que el jugador mexicano se negó a firmar una cláusula de indisciplinas, por lo que prefirió buscar nuevas opciones, ya sean dentro de la Liga MX o del balompié extranjero.

Lee también ¡Más sufrimiento para Checo Pérez! Helmut Marko firmó tres años más con Red Bull

¿Por qué Tito Villa no quiere a Vega en Chivas?

Emanuel 'Tito' Villa hace unos días fue de los que señalaron de la supuesta cláusula que deseaba imponer Cruz Azul en el contrato de Alexis Vega, lo que generó una pelea entre ambos en redes sociales.

Y es por ello que el exjugador de La Máquina aseguró que no quiere ver al Gru vestido de celestes, ya que duda de su compromiso. No obstante, sabe que posee un gran talento y en caso de que sí se legara a dar su fichaje, espera que la rompa.

"No (quiere verlo en Cruz Azul). Una cosa es que no me gustaría verlo vestido de cruzazulino, pero si llega que la rompa, que vuelva a ser el Alexis Vega que parecía que nos iba a salvar en la Copa del Mundo de Qatar, deseo que recupere su nivel”, comentó el Tito.

¿Por qué se peleó Tito Villa con Alexis Vega?

Luego de que Alexis Vega le respondiera en redes sociales al Tito Villa, tachándolo de mentiroso, el ahora analista de TUDN lo invitó al programa ‘Línea de 4’ para que dé su versión. Asimismo, lo invitó a que reflexione sobre sus pretensiones económicas, tomando en cuenta que sólo se ha hablado de sus indisciplinas en los últimos años.

"No entiendo cómo no lo hacen aterrizar un poco y decir: 'Alexis, hay que bajarse del caballo en el que estamos, te encuentras en otra etapa, no puedes pretender ganar lo mismo que ganaste en Chivas, no puedes pretender que el equipo ponga cláusulas de por medio cuando han sucedido indisciplinas. Ya que me trata de mentiroso o de mal informado, entonces lo invito a que exponga por qué están trabadas las negociaciones. Pero sí estoy informado", finalizó.