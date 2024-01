¿Alexis Vega está congelado en Chivas? No tuvo minutos en el juego de preparación del Rebaño

En los últimos días, el nombre de Alexis Vega ha sonado mucho, ya que todo parecía indicar que el polémico jugador iba a terminar en el Cruz Azul, aunque la negociación no llegó a buenos términos y el Gru deberá seguir, de momento, en el redil.

También se manejó la posibilidad de que el ‘10’ del Rebaño Sagrado fuera al futbol turco, pero de nueva cuenta nada ha sido oficial. La otra posibilidad es que se quede seis meses más en la Perla de Occidente y se vaya gratis al final del Clausura 2024.

¿Chivas va a congelar a Alexis Vega?

Este jueves el Guadalajara de Fernando Gago tuvo el primero de sus dos partidos de preparación antes del inicio del Clausura 2024 ante el Atlético La Paz, duelo donde se impusieron por goleada de 5-1 en el Estadio Akron.

No obstante, llamó mucho la atención que casi todos los jugadores del Rebaño tuvieron actividad en los cuatro tiempos que se llevaron a cabo, con la excepción de Alexis Vega, lo que todo parece indicar que en caso de no encontrar equipo, el Gru Vega no sería tomado en cuenta por los seis meses que le restan de contrato.

🔝 Finalmente, ‘Piojo’ apareció dentro del área para sellar su doblete y el 5-1 en el marcador 💪 pic.twitter.com/0eaZWplVpY — CHIVAS (@Chivas) January 4, 2024

¿Cuándo acaba el contrato de Vega en Chivas?

Alexis Vega ya no tiene cabida en las Chivas, por lo que le están buscando acomodo para tratar de rescatar un poco de la inversión que realizaron en el atacante. No obstante, el jugador ya es libre de negociar con el equipo que desee, por lo que en seis meses podría salir gratis, ya que su contrato culmina el 30 de junio.