El posible fichaje de Alexis Vega con Cruz Azul no deja de generar conversación y sobre todo polémica.

De acuerdo con información de varios medios, las negociaciones estarían estancadas debido a que el aún jugador rojiblanco se habría negado a firmar unas cláusulas sobre salud e indisciplinas.

Ante este rumor, el exfutbolista celeste Emanuel el ‘Tito’ Villa criticó fuertemente a Vega en redes sociales, asegurando que sería demasiado premio para alguien que no se quiere comprometer.

“Cruz Azul sería demasiado premio para un jugador que no se quiere comprometer. Encima con los antecedentes recientes que tiene. La directiva está en todo su derecho de exigir esas cláusulas. Es la oportunidad de su vida para rehacer su carrera, y encima se pone los moños el buen Alexis”.

Pero el mundialista en Qatar 2022 no se quedó de brazos cruzados y le respondió al ‘Tito’, mencionando que dicha información es falsa.

“Tito no tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando, es TOTALMENTE falsa esa información, por respeto a todos deberías de informarte mejor. Y te respondo, porque me extraña que siendo ex jugador hagas más grande la desinformación de los medios. ¡Abrazo!”

