Sir Bobby Charlton, una de las mayores leyendas del futbol inglés y quien falleció el 21 de octubre de 2023 a los 86 años, fue considerado el cerebro del equipo que conquistó el único título mundial que posee Inglaterra.

Charlton se erigió como figura central en la Copa del Mundo de 1966, celebrada en suelo inglés, donde los Tres Leones derrotaron a Alemania Federal en una final épica por 4-2 en Wembley.

Nacido en Ashington en 1937, Charlton sobrevivió al trágico accidente aéreo de Múnich en 1958, que cobró la vida de ocho compañeros del Manchester United. Aquella prueba forjó su resiliencia: se recuperó para ganar la Copa del Mundo y luego liderar al United hacia la Copa de Europa en 1968, donde marcó dos goles en la final contra Benfica (4-1).

Lee también: 'Tala' Rangel se ve en la inauguración del Mundial tras las victorias ante Bolivia y Panamá

Reconocido por su excepcional golpeo de balón, Charlton se convirtió en un pilar de Inglaterra, ganó el Balón de Oro en 1966.

Franz Beckenbauer, rival en la final, admitió años después que aquel histórico partido lo ganó Inglaterra porque "Bobby Charlton fue un poquito mejor" que él.

¿Cómo era el estilo de juego de Sir Bobby Charlton?

Su versatilidad lo hizo único: defendía, atacaba, organizaba y marcaba con eficacia, especialmente con la derecha y de cabeza. Combinaba técnica artesanal con elegancia, nobleza, arranques imprevisibles y larga zancada.

Con Inglaterra disputó cuatro Copas del Mundo (1958, 1962, 1966 y 1970), aunque no jugó en la primera.

Su cima llegó en 1966. Tras un grupo sólido (0-0 con Uruguay, 2-0 a México con gol suyo y 2-0 a Francia), eliminaron a Argentina (1-0) y Portugal (2-1, doblete de Charlton) antes de la final decidida en prórroga por Geoff Hurst (hat-trick) y Martin Peters.

Retirado de la selección en 1970, ostentaba 106 partidos internacionales con su selección (récord superado después) y 49 goles (segundo histórico hasta 2015, cuando Wayne Rooney lo superó).

Con el United, acumuló títulos y devoción eterna, siendo Presidente Honorario desde 1984. Nunca expulsado, encarnó el espíritu deportivo: caballero en la cancha, recibió el título de Sir en 1994 y la Orden al Mérito de la FIFA.

Inglaterra marcó historia en 1966 como la tercera selección europea campeona tras Italia y Alemania.

Charlton, comparable en su esplendor a Pelé por talento, dejó un legado de integridad y excelencia.

En 2026, Inglaterra aspira a repetir el éxito logrado 60 años atrás, ahora con una selección joven y poderosa que llega como favorita, pero seguramente en parte inspirada en el legado de Sir Bobby Charlton.