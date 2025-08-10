El máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, Miroslav Klose solo presume una Bota de Oro en Mundiales, aquella que conquistó en Alemania 2006 siendo parte de la selección anfitriona.

Klose es el último anfitrión que se queda con el título de goleo en un Mundial y desde su proeza en 2006 ningún otro futbolista local ha podido emular lo hecho por el artillero teutón. Actualmente la sequía de goleadores anfitriones alcanza las cuatro ediciones de la Copa del Mundo, el tiempo más largo en la historia.

El brasileño Ademir se convirtió en el primer futbolista anfitrión en terminar el Mundial como campeón de goleo. Lo hizo en 1950 y estuvo muy cerca de quedarse con el título de goleo y la Copa del Mundo. Lamentablemente para su causa, el Maracanazo le arrebató ese sueño, mas no la distinción de ser el máximo rompe redes del certamen.

12 años más tarde, en Chile 1962, el local Leonel Sánchez formó parte de un séxtuple empate en el liderato de goleo con cuatro tantos. El entonces atacante de la Universidad de Chile empató con los brasileños Garrincha y Vavá, el húngaro Flórián Albert, el soviético Valentin Ivanov y el yugoslavo Dražan Jerković.

Cuando se habla de Mario Kempes la memoria colectiva lo reconoce como “el goleador del Mundial de Argentina 78”. El ‘Matador’ anotó seis tantos y es el único futbolista en la historia en presumir haber ganado el título de goleo de un Mundial, además de proclamarse campeón del torneo, todo esto jugando como local.

Para 1990 Italia fue el país sede del Mundial de futbol de la FIFA y el delantero de la Juventus Salvatore Schillaci se proclamó como el campeón de goleo, con seis tantos, de aquella edición, convirtiéndose en el cuarto campeón de goleo — y primer Bota de Oro oficial — en su propio país.

Luego de 16 años, fue turno de que Miroslav Klose se conviertiera en el quinto y último campeón de goleo como futbolista local en un Mundial. El delantero teutón marcó cinco tantos en la edición del 2006.