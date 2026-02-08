Este domingo se llevará a cabo una nueva edición del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más vistos del planeta, que enfrentará a los Patriots y los Seahawks en un duelo que promete emociones intensas.

Como cada año, millones de espectadores estarán pendientes no solo del espectáculo deportivo, sino también del show de medio tiempo, que en esta ocasión estará encabezado por Bad Bunny, encargado de darle un toque musical al evento más mediático de la NFL.

Lee también Conductor de Televisa envía apoyo a Christian Martinoli tras ausentarse de transmisiones de TV Azteca

Con el ambiente festivo que envuelve al Super Bowl, surge inevitablemente la comparación con otro de los eventos globales más grandes del deporte: la Copa del Mundo de la FIFA, que está cada vez más cerca de arrancar.

Pese a la magnitud de ambos escenarios, son muy pocos los artistas que han logrado presentarse en los dos. Entre ellos destaca Shakira, quien participó en el show de medio tiempo del Super Bowl en 2020 y además interpretó “Waka Waka” en el concierto inaugural del Mundial 2010.

Lee también Tunden a Román “Mozumbito” Martínez por su estado físico en su nuevo equipo en México

También figura The Black Eyed Peas, quienes encabezaron el espectáculo del Super Bowl en 2011 y estuvieron presentes en el concierto inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010.